Mercato Genoa, visite mediche per Soumaoro – VIDEO

Mercato Genoa, giornata di visite mediche per il difensore ex Lille Adama Soumaoro. Presto l’ufficialità dell’affare da parte dei rossoblù

In casa Genoa è il giorno di Adama Soumaoro. Il classe ’92 è in procinto di trasferirsi ufficialmente alla corte del Grifone, per dare a Davide Nicola un ulteriore apporto in vista della corsa salvezza.

Il francese è giunto in Liguria e si è recato presso l’istituto Il Baluardo, dove ha effettuato le visite mediche. Una volta raggiunta l’idoneità potrà firmare il contratto con la squadra rossoblù.