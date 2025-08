Mercato Inter, futuro lontano dalla Serie A per quel difensore! Dalla Spagna non hanno dubbi, un club sul nerazzurro!

Mercato Inter, futuro lontano dall’Italia per quel difensore! Dalla Spagna ora non hanno più dubbi, un club sul nerazzurro

Il futuro di Francesco Acerbi, esperto difensore centrale classe 1988, è ancora tutto da scrivere. Attualmente sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026, il club nerazzurro sta valutando se esercitare una clausola che consentirebbe la risoluzione anticipata dell’accordo, versando al giocatore una buonuscita di 500mila euro. Una decisione che potrebbe dipendere dalle strategie di mercato e dalle nuove entrate nel reparto difensivo.

Giovanni Leoni possibile chiave di svolta

Tra i nomi in entrata spicca quello di Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006 del Parma. Considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, Leoni potrebbe rappresentare una svolta per la difesa dell’Inter. Il suo arrivo, infatti, potrebbe spingere la dirigenza a liberare spazio, accelerando così l’uscita di Acerbi.

Il Maiorca si fa avanti: obiettivo Acerbi

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Maiorca ha manifestato un concreto interesse per Acerbi. Il club della Liga, guidato da Javier Aguirre e deciso a puntare alla qualificazione alle competizioni europee, cerca profili di esperienza per rafforzare il reparto arretrato. Con oltre 500 presenze tra Serie A e competizioni internazionali, Acerbi rappresenta un profilo ideale per dare solidità e leadership alla difesa maiorchina.

Contatti avviati con l’entourage

Il Maiorca avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondarne la disponibilità a trasferirsi nella penisola iberica. Non sarebbe la prima volta che il club tenta un colpo simile: lo scorso anno aveva provato a ingaggiare Mats Hummels, ex Borussia Dortmund, ricevendo però un rifiuto.

Scenari aperti: Acerbi attende sviluppi

Acerbi, che ha vestito le maglie di Milan, Lazio e Sassuolo prima di approdare all’Inter, è pronto a valutare un’esperienza all’estero. Tuttavia, molto dipenderà dalla posizione del club nerazzurro, che al momento non sembra avere fretta di decidere. Con l’interesse concreto del Maiorca e l’eventuale arrivo di Leoni, nuovi sviluppi potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.