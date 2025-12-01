Mercato Inter, spunta un nome a sorpresa per il dopo Sommer! Nerazzurri attenti su quel portiere, le ultimissime

Mercato Inter, c’è un nome a sorpresa per il dopo Sommer! I nerazzurri adesso ha messo gli occhi su quel portiere, le novità

Il futuro di Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, potrebbe intrecciarsi nuovamente con l’Inter nel calciomercato del 2026. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club nerazzurro continua a monitorare da vicino la situazione del giocatore, nonostante le difficoltà incontrate dagli Spurs in avvio di stagione.

L’Inter aveva già manifestato un forte interesse per Vicario prima del suo approdo in Premier League, ma le restrizioni legate al Fair Play Finanziario e la cessione di André Onana avevano bloccato l’operazione. Nonostante ciò, il direttore sportivo Piero Ausilio ha sempre nutrito grande stima per il portiere italiano, e non è escluso che in futuro possano riaprirsi i contatti.

Vicario, oggi concentrato sul suo percorso con il Tottenham, resta comunque uno dei profili più seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Qualora si presentasse l’occasione giusta, l’Inter sarebbe pronta a inserirsi nella trattativa. Pur non essendo l’unico nome sulla lista, il suo rimane uno dei più affascinanti per il futuro della porta interista.

