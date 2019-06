«Gli acquisti della Juve come magia»: a chi si riferisce Casillas? L’uscita social del portiere fa sognare i tifosi bianconeri

È bastato un tweet di Iker Casillas ha scatenare i sogni di mercato dei tifosi della Juventus. Il portiere spagnolo si è prodigato in un improvviso complimento al calciomercato della Vecchia Signora. «Gli acquisti della Juventus sono fatti da Houdini. Pura magia…», ha misteriosamente scritto sul social network Casillas, allegando una GIF del celebre mago.

Ammirata e generica lode all’operato di Fabio Paratici o specifico riferimento a qualche colpo in arrivo? In questi giorni la Juventus è vicina all’ingaggio di Adrien Rabiot e Mathijs de Ligt. Ma l’estremo difensore potrebbe riferirsi a qualche altro affare sotto traccia: Isco o Marcelo, per esempio, ex compagni di Casillas spesso accostati ai colori bianconeri.