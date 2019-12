Mercato Juve, col Lione non solo per la Champions: occhi su due francesi

Mercato Juve, col Lione non sarà soltanto una sfida di Champions. Paratici guarda in casa dei francesi e adocchia due rinforzi

Juve-Lione non solo per la Champions League, ma anche sul mercato. I bianconeri guardano in casa dei francesi per rinforzare la propria rosa. Fabio Paratici tiene sotto osservazione due talenti dell’Olympique.

TuttoSport rende noto che i bianconeri monitorano sempre con insistenza il centrocampista Houassem Aouar, ma non rappresenta la priorità. Occhi anche su un giovanissimo attaccante, Amine Gouiri, di appena 19 anni.