Mercato Juve, tra campo e bilanci: i riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz valgono come un accesso in Champions

Mercato Juve, Nico Gonzalez e Douglas Luiz possono valere quanto una qualificazione in Champions. Tutti i dettagli

Il futuro economico della Juventus passa anche dalle situazioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, due giocatori attualmente lontani da Torino ma che, almeno sulla carta, rappresentano un potenziale tesoretto da 57 milioni di euro. Una cifra che equivarrebbe quasi al premio per la qualificazione alla Champions League e che garantirebbe a Comolli risorse preziose per un mercato ambizioso. Tuttavia, come evidenziato da Gazzetta.it, i due dossier procedono su binari molto diversi e con prospettive opposte.

Sul fronte Nico Gonzalez, le notizie non sono incoraggianti. I continui problemi muscolari hanno impedito all’argentino di raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare l’obbligo di riscatto da 32 milioni. Nonostante la recente doppietta contro la Real Sociedad, l’Atlético Madrid non sembra intenzionato a investire quella cifra, aprendo così alla possibilità di un ritorno alla Continassa. In quel caso, spetterebbe a Spalletti valutare se reinserirlo nel progetto tecnico o cercare nuove soluzioni sul mercato.

Scenario completamente diverso per Douglas Luiz, rinato all’Aston Villa sotto la guida di Unai Emery. Tornato titolare fisso e autore anche di un gol spettacolare contro il Chelsea, il brasiliano ha convinto tutti e sembra destinato al riscatto definitivo per 25 milioni. Per la Juventus si tratterebbe di un’entrata importante, pur con una minusvalenza rispetto all’investimento iniziale, ma comunque fondamentale per finanziare le operazioni in entrata previste per il 2026.