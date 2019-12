Mercato Lazio, sfuma un obiettivo: Pavlovic vicino al Monaco

La Lazio in estate aveva provato ad assicurarsi il difensore classe 2001 del Partizan Belgrado, Pavlovic: ora è vicino al Monaco

La Lazio potrebbe vedere un obiettivo concreto sfumare già a dicembre. Ovviamente si parla di mercato, perchè in campionato la squadra di Inzaghi è in grande forma.

Come riportato da L’Equipe, Strahinja Pavlovic è vicino a fimare con il Monaco: 10 i milioni di euro al Partizan Belgrado. Pavlovic, in estate, era stato vicinissimo ai biancocelesti: il serbo non superò le visite mediche di rito.