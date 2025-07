Mercato Milan, è fatta per quella cessione: nella giornata di oggi le visite mediche, i dettagli

Mercato Milan, è fatta per quella cessione: nella giornata di oggi le visite mediche, tutti i dettagli sui rossoneri

Il calciomercato estivo del Milan si prepara a salutare Emerson Royal, terzino brasiliano classe 1999, vicino al trasferimento al Flamengo. L’operazione è in fase avanzata, con le visite mediche programmate per sabato, a conferma dell’imminente ufficializzazione della cessione.

Emerson Royal, ex Barcellona e Tottenham, è approdato al Milan con aspettative elevate, ma non è riuscito a imporsi nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero noto per il suo pragmatismo difensivo. Complice una concorrenza agguerrita sulla corsia destra, il laterale ha trovato meno spazio del previsto durante la stagione 2024/2025, alimentando così le voci di un possibile addio.

Il trasferimento al Flamengo, squadra di Rio de Janeiro tra le più titolate del continente sudamericano e reduce da ottime prestazioni in Copa Libertadores, rappresenta per il giocatore una preziosa occasione di rilancio. Il club carioca è in cerca di rinforzi per consolidare la propria posizione nel Brasileirão e competere ai massimi livelli internazionali. Emerson, forte di un’esperienza pluriennale nei top club europei, offre solidità difensiva, spinta sulla fascia e buona tecnica individuale—caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il calcio brasiliano.

L’intesa tra Milan e Flamengo è stata raggiunta nei giorni scorsi, anche se i dettagli economici dell’accordo non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, la rapidità con cui si è sviluppata la trattativa indica una volontà comune di chiudere in tempi brevi, con l’obiettivo di permettere al giocatore di iniziare subito la nuova avventura.

Per il Milan, la partenza di Emerson Royal rientra in una strategia più ampia di snellimento della rosa e riqualificazione tecnica, in vista della stagione 2025/2026. La cessione potrebbe liberare risorse per nuovi innesti, con la dirigenza rossonera al lavoro per consegnare ad Allegri una squadra più competitiva e bilanciata.