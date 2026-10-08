Mercato Milan, c’è il primo sì di Endrick: il brasiliano apre al prestito, ma serve l’ok del Real Madrid

Il club rossonero avrebbe incassato una disponibilità di massima dall’attaccante brasiliano in vista di gennaio: concorrenza di Roma e Aston Villa

Il Milan continua a lavorare sul profilo di Endrick in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe ottenuto un primo ok di massima dall’attaccante brasiliano del Real Madrid, pronto a valutare una nuova avventura nel caso in cui i Blancos aprissero alla possibilità di lasciarlo partire in prestito.

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La concorrenza non manca. In Italia resta viva l’attenzione della Roma, mentre dall’estero l’Aston Villa rappresenta una pista concreta. Il Milan, però, si è mosso in anticipo e punta a sfruttare l’eventuale malcontento del giocatore, finora poco utilizzato da José Mourinho in questa prima parte di stagione.

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Endrick cerca spazio: il Brasile osserva

Il tema principale riguarda il minutaggio. Durante la sosta, Endrick ha avuto modo di confrontarsi con il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, che pur confermandogli stima ha ribadito l’importanza di giocare con maggiore continuità per non rischiare di perdere terreno nelle convocazioni della Seleçao.

Al Real Madrid, però, la concorrenza è altissima. Gli intoccabili Bellingham, Mbappé e Vinicius, insieme all’utilizzo di Brahim Diaz, Diomandé e Carlos Espì, hanno già definito gerarchie molto complicate per l’ex Palmeiras. A questo si aggiunge il prossimo rientro di Rodrygo, previsto tra dicembre e l’inizio del nuovo anno.

Milan-Endrick, la formula dell’operazione

Il Milan sarebbe disposto a proporre una formula simile a quella già utilizzata dal Lione, club in cui Endrick si era valorizzato nella seconda parte della scorsa stagione con 8 gol in 21 partite: prestito fino a giugno 2027 e possibile ragionamento su un diritto di riscatto, qualora il Real aprisse anche a una cessione definitiva.

L’ingaggio del brasiliano, pari a circa 2,5 milioni netti a stagione, rientrerebbe nei parametri tecnici e finanziari di RedBird. Inoltre, il rapporto tra la proprietà rossonera e Roc Nation, agenzia vicina anche ad altri giocatori del Real, potrebbe aiutare a riaprire il dialogo con Florentino Perez.

Endrick jolly per Amorim

Dal punto di vista tattico, Endrick sarebbe un profilo molto utile per Amorim. Il brasiliano potrebbe agire da trequartista destro, da seconda punta accanto a Gonçalo Ramos oppure da alternativa al portoghese nel ruolo di centravanti, soprattutto se Camarda venisse considerato ancora acerbo per certe responsabilità.

Per il Milan, gennaio può diventare il momento giusto per provarci davvero.