Mercato Napoli: Psg e Manchester United su Koulibaly

Il Napoli ha investito tanto nel mercato di gennaio, pensando anche per giugno con gli acquisti di Politano e Rrahmani

Il Napoli ha investito tanto nel calciomercato di gennaio. Gli azzurri hanno portato a Napoli Demme, Lobotka e Politano, bloccando per giugno Rrahmani e Petagna. In quest’ottica si fa spazio l’idea di una cessione di Koulibaly, come riportato da Le 10 Sport.

Il quotidiano francese mette in pole position il Paris Saint Germain e il Manchester United per l’eventuale cessione: il Napoli chiederebbe una cifra superiore ai 100 milioni di euro.