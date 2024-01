Real Madrid, Florentino ci prova per Mbappé: la situazione

Il Real Madrid non vuole mollare la presa per Kylian Mbappé e Florentino Perez ha intenzione di provarci ancora per il francese

Il Real Madrid non vuole mollare la presa per Kylian Mbappé e Florentino Perez ha intenzione di provarci ancora per il francese in questo mercato invernale per la prossima estate.

Potrebbe essere la volta buona dopo le altre due andate male e finite con il rinnovo con il Psg per l’attaccante. I blancos coltivano da sempre il sogno di portarlo a Madrid prima o poi e questo mese di gennaio, come riporta As, potrebbe essere importante in tal senso.