Mertens ricordi come si fa? Nel 2013 si sbloccò al Franchi dopo 12 gare

L’attaccante del Napoli torna nello stadio che gli regalò la prima gioia in azzurro. Il 30 ottobre 2013 si sbloccò dopo 12 gare di astinenza

Fiorentina-Napoli evoca dolci ricordi nella mente di Dries Mertens. L’attaccante belga non segna da sette settimane e rischia di perdere il posto. Arek Milik è rientrato molto bene dopo il secondo grave infortunio e scalpita. Sarri non sembra intenzionato a cambiare le sue gerarchie a Firenze ma le quotazioni del centravanti polacco è in ascesa. Il falso nueve del Napoli non segna dal 3 marzo, dalla sconfitta interna contro la Roma di Di Francesco. Quasi due mese di astinenza per il folletto belga che torna quest’oggi al Franchi, uno stadio che ha segnato la sua avventura napoletana.

Nell’ottobre del 2013 il giocatore ex Psv trovò il suo primo gol in maglia azzurra dopo un’astinenza durata 12 gare (tra campionato e Champions League). Dries si è ripetuto contro la Fiorentina anche in finale di Coppa Italia e ora spera di interrompere il digiuno di gol, proprio come fatto ieri dall’ex compagno di squadra Gonzalo Higuain. Proprio il Pipita fu l’autore dell’assist che valse il primo gol italiano di Mertens con la maglia del Napoli. Il Pipita ha fermato l’astinenza a 716 minuti, Dries spera di fare meglio.