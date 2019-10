Messi: «Il Barcellona mi ha proposto il rinnovo a vita ma ho detto di no»

Lionel Messi rivela di aver rifiutato il rinnovo a vita proposto dal Barcellona: le parole dell’attaccante argentino

In un’intervista a Radio Metro, Messi parla del contratto a vita proposto dal Barcellona.

«È vero che il Barcellona mi ha proposto un contratto a vita, ma sono stato io a dire di no. Non voglio un contratto che mi possa legare, costringere. Io voglio star bene per rendere al meglio e giocare e continuare a lottare per gli obiettivi. Può essere per tutta la vita ma non per merito del contratto. Però sì, qui resterei per tutta la vita» ha rivelato il fuoriclasse argentino.