Messi Barcellona, scontro sulla clausola: la doppia versione

Messi Barcellona: la Pulce chiede la risoluzione del contratto, il club blaugrana sostiene ormai scaduto l’accordo per liberarsi a zero

Emergono nuovi retroscena sulla separazione tra Lionel Messi e il Barcellona. La Pulce ha chiesto al club blaugrana di liberarsi a parametro zero come da accordi, che prevedono l’interruzione del contratto entro il 2021 grazie a una speciale clausola.

Come riportato dal quotidiano Sport, il club blaugrana non è dello stesso avviso e sostiene che tale possibilità sia scaduta lo scorso 10 giugno. La diatriba è ora in mano agli avvocati di Messi.