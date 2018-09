Inter, senti Messi: «Dobbiamo vincere la Champions, abbiamo una rosa spettacolare»

Messi fissa l’obiettivo, riportare la Champions al Camp Non: «Abbiamo una rosa pazzesca»

Messi avvisa l’Inter, avversaria del suo Barcellona nel gruppo B di questa Champions League. Il talento argentino fissa l’obiettivo: «Dobbiamo vincere la Champions League, abbiamo una squadra spettacolare». Intervistato ai microfoni di Radio Catalunya, la stella blaugrana ha poi continuato: «Dobbiamo perché arriviamo da tre anni in cui siamo usciti ai quarti, l’ultima è stata la peggiore di tutte. Dobbiamo puntare a questo, come club, come squadra e come spogliatoio. Abbiamo una rosa spettacolare e possiamo farlo. Non lo diciamo tanto per dire: abbiamo la squadra giusta per vincere questa competizione». Un messaggio chiarissimo da parte della Pulga blaugrana, determinata a non ripetere le ultime tragiche apparizioni nella massima competizione europea. Toccherà quindi all’Inter di Luciano Spalletti provare a mettere i bastoni tra le ruote.