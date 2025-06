Messi, ancora una volta a segno su punizione: le migliori tre della Pulce nelle sfide internazionali

Messi a segno nel Mondiale per Club con un calcio di punizione: specialità dell’argentino, ecco le migliori tre della Pulce nelle sfide internazionali

Dove si colloca per importanza e bellezza il capolavoro di stasera al Mondiale per Club? Se c’è un’abilità che Lionel Messi ha trasformato da arte a scienza esatta, è il calcio di punizione. Anche quest’oggi contro il Porto – la squadra contro cui fece il suo esordio nel mondo del calcio – la Pulce ha realizzato un gioiello di balistica. Nel corso degli anni, quel gesto è diventato un’arma letale, un momento di silenzio e aspettativa in cui il mondo sa che sta per accadere qualcosa di decisivo. Scegliere solo tre gemme dal suo immenso repertorio è un’impresa, ma alcune pesano più di altre per il contesto, la difficoltà e l’impatto emotivo che hanno avuto sulla sua carriera e sulla storia del calcio.

Ecco la Top 3 delle sue pennellate più iconiche nelle grandi sfide internazionali.