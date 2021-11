Messi: «Settimo Pallone d’oro? Sarebbe una locura»

In un’intervista Lionel Messi ha parlato della possibilità di vincere il settimo pallone d’oro

RITIRO – «Non ci penso. Dopo quel che è successo, vivo alla giornata, anno per anno. Non so cosa farò al Mondiale o dopo il Mondiale»

PALLONE D’ORO – «Non ci penso. Il premio più grande l’ho conseguito con la Seleccion. Dopo aver lottato così a lungo questo traguardo è stato il massimo. Il settimo Pallone d’Oro sarebbe una locura. Se non arriverà, non importa»