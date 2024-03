Messias: «Genoa, indossare la tua maglia è un grande onore»

Le parole del giocatore del Genoa Junior Messias sulla sua stagione in rossoblu tra obiettivi e voglia dimostrare ancora il suo valore

A Radio Serie A, il giocatore del Genoa Junior Messias ha rilasciato qualche dichiarazione. Ecco le parole riportate dall’ex Milan.

«Sono orgoglioso di indossare la maglia del Genoa perché è un club con una storia bellissima e la gente lo dimostra. Si vede la passione che hanno per questa maglia e noi calciatori dobbiamo essere orgogliosi di giocare davanti al nostro pubblico; ce ne sono pochi come loro oggi secondo me, come sentiamo il loro calore durante le partite. Noi dobbiamo essere orgogliosi».