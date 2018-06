Miangue lascia il Cagliari per lo Standard Liegi: è ufficiale

Nuova avventura per Senna Miangue. Il terzino sinistro del Cagliari, ex Inter, passa allo Standard Liegi: le ultimissime

Senna Miangue ritorna in Patria. Il terzino sinistro classe ’97, protagonista soprattutto con la Primavera dell’Inter, ha scelto lo Standard Liegi per ripartire, dopo un’avventura non particolarmente positiva con la maglia del Cagliari. Il giocatore non ha trovato molto spazio (11 presenze in A, più 1 in Coppa Italia) e ha deciso di accettare la sfida dello Standard Liegi: è ufficiale il passaggio al club belga.

Questo il comunicato del Cagliari: «Il Cagliari Calcio annuncia il trasferimento del giocatore Senna Miangue allo Standard Liegi. La formula è del prestito biennale con opzione per il riscatto da parte del club belga. Senna, arrivato in rossoblù nel gennaio 2017 proveniente dall’Inter, nell’arco di una stagione e mezza tra campionato e Coppa ha totalizzato 16 presenze. Il club rivolge a Senna un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida professionale in una delle squadre più titolate del calcio belga».