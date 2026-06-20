Miccoli a cuore aperto: «Tutto quello che ho vissuto mi ha aiutato a diventare una persona migliore. Palermo? A volte penso perfino di non aver restituito abbastanza»

Miccoli, ex attaccante tra le altre di Palermo, Juventus e Fiorentina, si è raccontato in questa toccante intervista

La parabola umana e sportiva di Fabrizio Miccoli sintetizza un percorso di smarrimento e riscatto. Il fantasista salentino, che ha regalato magie con le maglie di Juventus, Fiorentina, Benfica, Lecce e soprattutto Palermo, ha affrontato anni bui dopo il ritiro, segnati dalla detenzione nel carcere di Vicenza per una condanna per estorsione e dalle dolorose dichiarazioni contro il giudice Giovanni Falcone.

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Oggi quel capitolo è chiuso, sostituito da un cammino di redenzione intrapreso proprio insieme alla Fondazione Falcone, grazie al sostegno di Maria Falcone e di suo figlio Vincenzo. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l’ex capitano rosanero ha espresso la sua ritrovata serenità:

“Oggi finalmente sto bene. Si è chiuso un cerchio che era rimasto aperto per tanti anni e mi sento in pace con me stesso. Tutto quello che ho vissuto mi ha aiutato a diventare una persona migliore. Ho imparato che spesso le cose più belle si trovano nella semplicità dei gesti. Ho avuto la fortuna di avere accanto la mia famiglia e quei pochi, veri amici che non mi hanno mai abbandonato nei momenti più difficili. Questa è stata la mia più grande fortuna”.

I progetti sociali a Palermo e il riscatto alla Kalsa

La svolta ufficiale è avvenuta nella primavera del 2025 a Palazzo Jung, dove l’ex attaccante ha presentato la sua autobiografia alla presenza di Vincenzo Di Fresco. Da quel momento è nata una profonda sinergia:

“Oggi posso dire che si è chiuso un cerchio, perché con loro ho costruito un rapporto bellissimo che porto nel cuore. Quell’incontro ha rappresentato l’inizio di una nuova vita. Non è stato un punto d’arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Da quel momento è cambiato tanto dentro di me, in senso positivo, e questo mi fa stare bene con me stesso e con la mia famiglia, che mi è sempre stata vicina”.

Tra le iniziative più concrete figura la costruzione di un impianto sportivo nel cuore di Palermo:

“Vogliamo offrire ai bambini del quartiere l’opportunità di allenarsi e crescere attraverso lo sport, in un campetto che speriamo di riuscire a realizzare presto. L’obiettivo è dare ai ragazzi una possibilità concreta”.

La partita d’addio allo Stadio Renzo Barbera

Il prossimo 26 settembre segnerà il ritorno di Miccoli sul prato dello Stadio Renzo Barbera per una speciale partita d’addio, il cui ricavato sosterrà le attività della Fondazione. Un’occasione per salutare una piazza rimasta indissolubilmente legata al suo idolo:

“La verità è che non ricordo nemmeno quale sia stata la mia ultima partita. È una cosa che mi dispiace, perché ogni calciatore immagina il giorno del proprio addio e si prepara a quel momento. Io non ho avuto questa possibilità, perché ho dovuto interrompere la mia carriera per dedicarmi ad altre vicende della mia vita. Grazie al Palermo, a Sikania Eventi e a tanti amici avrò finalmente l’opportunità di salutare il calcio come non ero riuscito a fare. Sarà una serata all’insegna del divertimento, insieme a tanti ex compagni e amici”.

Il legame viscerale con la Sicilia e i progetti futuri

La scelta della location sottolinea l’affetto reciproco con la tifoseria siciliana:

“Palermo ha sempre rappresentato un punto di riferimento nella mia vita, per la città, per i tifosi, per le persone e per il club. Qui mi sento davvero a casa. Non è una frase fatta, è ciò che provo ogni volta che torno. Palermo continua a emozionarmi. A volte penso perfino di non aver restituito abbastanza rispetto all’affetto che i tifosi continuano a dimostrarmi. Per questo ogni ritorno qui è qualcosa di speciale”.

Attualmente, Miccoli gestisce la sua scuola calcio a San Donato Leccese e guida un club di calcio femminile di successo:

“Abbiamo vinto la Coppa e il campionato regionale e ora siamo impegnati nei playoff nazionali. Speriamo di conquistare la Serie C. Il mio sogno è poter giocare un giorno qui a Palermo contro il Palermo Women e poi ospitare la squadra nel mio paese”.

Un presente sereno per un uomo che ha trovato la pace:

“Immagino il mio futuro pieno di serenità, tranquillità e amicizie vere. È tutto ciò che desidero: vivere in pace con me stesso e con le persone che amo”.