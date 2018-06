Mihajlovic non è più l’allenatore dello Sporting Lisbona: è ufficiale. Ecco i motivi

Il club portoghese ha ufficialmente esonerato Sinisa Mihajlovic, allenatore che aveva firmato con lo Sporting poco meno di 10 giorni fa

Era nell’aria, ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore dello Sporting Lisbona. Il tecnico serbo, arrivato in Portogallo, nemmeno da 10 giorni, non è più il tecnico del club lusitano. Sousa Cintra, presidente del club portoghese subentrato allo sfiduciato Bruno de Carvalho ha parlato in conferenza stampa ufficializzando la risoluzione dell’accordo: «C’era un contratto di tre anni ma ci sono state cose spiacevoli e abbiamo deciso di risolvere l’accordo, abbiamo già parlato con i suoi avvocati. Mihajlovic è fuori dai nostri piani per la prossima stagione».

Prosegue il presidente: «Lo Sporting è ancora vivo e lotterà per vincere. Cercheremo un nuovo allenatore, arriverà entro lunedì. Se pensavate che lo Sporting fosse moribondo dopo quanto accaduto, vi sbagliate tutti. Vogliamo lottare per il primo forte e allestiremo una squadra molto forte. Chi non crede nella vittoria è sconfitto in partenza. Mihajlovic è una voce fuori dal coro, abbiamo già parlato con i suoi avvocati». Ora non è escluso che il tecnico, che non è stato informato della decisione di interrompere il rapporto e ha un contratto in essere a tutti gli effetti valido, decida di fare ricorso presso gli organi competenti e nelle sedi opportune per far valere le sue ragioni.