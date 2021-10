Milan, Maignan: «Il ritorno in aria sarà spaventoso» – FOTO

Mike Maignan ha voluto ringraziare tutti i tifosi per i messaggi di sostegno. Il post del portiere francese del Milan

Mike Maignan, portiere del Milan operato oggi in artroscopia al polso sinistro, ha voluto ringraziare tutti i tifosi tramite il proprio profilo Instagram per i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore. Il portiere francese non si abbatte e si mostra più carico che mai: