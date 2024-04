Milan Adarabioyo, Moncada deciso: può arrivare così

Il Milan fa sul serio per Adarabioyo: Moncada è deciso nel voler puntare sul difensore centrale per la prossima stagione

Il Milan fa sul serio per Adarabioyo: Moncada è deciso nel voler puntare sul difensore centrale per la prossima stagione.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Tosin Adarabioyo, centrale di 26 anni del Fulham in scadenza di contratto al termine della stagione è tornato ad essere il favorito nel calciomercato Milan per rinforzare la rosa rossonera della prossima stagione.