Milan, affondo per De Ketelaere: ultima offerta da 32 milioni. Risposta del Bruges in 48 ore

Calciomercato Milan: i rossoneri provano a chiudere l’affare De Ketelaere e propongono un’altra offerta la Bruges che dovrà rispondere in 48 ore

Per sbloccare definitivamente l’affare De Ketelaere col Bruges, al Milan serviranno nuovi contatti nelle prossime 48 ore. L’incontro di ieri in Belgio è stato definito cordiale, positivo, anche se non ancora risolutivo. Il dialogo, però, procede con l’obiettivo di arrivare a un accordo.

Resta la necessità di fare in fretta, per cui non si andrà oltre la fine di questa settimana. Se il Bruges accoglierà l’offerta rossonera, anche De Ketelaere si imbarcherà in Belgio diretto a Milano. L’offerta del Milan è pronta a essere depositata: trentadue milioni di euro, bonus compresi, a cui si può ancora aggiungere qualcosa nel tentativo di andare incontro alle richieste (35 milioni) della controparte. Ma non soddisfarle in pieno, se la richiesta non scende.

Il Milan si augura che la fiducia di queste ore aumenti fino a diventare soddisfazione per il colpo riuscito: potrebbe festeggiare nel week-end e le possibilità sono buone. Oppure essere costretto a rivedere i piani per le prossime settimane.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24