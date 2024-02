Milan, l’agente di Giroud: «Futuro? Le nozze si fanno in due»

Vincenzo Morabito, noto agente e intermediario di Oliver Giroud, ha parlato a Radio Crc del futuro dell’attaccante del Milan

FUTURO – «Il futuro di Giroud? Le nozze si fanno in due, credo sarà decisivo questo finale di stagione. Al Milan sta bene, ma deve tenere conto anche della famiglia. Ha rinunciato ai soldi arabi perché non guarda troppo al denaro e perché con i riscontri ha un contatto importante, ma penso che si debba attendere. E intanto darà tutto per il Milan».