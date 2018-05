In casa Milan è stata convocata oggi l’assemblea dei soci. L’ad rossonero Marco Fassone spiega lo spostamento di un pezzo di obbligazioni

Giorno di assemblea dei soci a Casa Milan. La riunione è stata convocata dall’ad rossonero Marco Fassone che ha discusso tre punti principali dell’Associazione Calcio Milan S.p.A.. Come riporta Sky Sport, solo sul primo, riguardante la «Proposta di modifica del regolamento del prestito obbligazionario garantito non convertibile, denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017-2018 – Serie 2”. Deliberazioni inerenti e conseguenti» si è arrivati all’approvazione all’unanimità.

Gli altri due punti (Modifica dell’Articolo 5 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. al fine di eliminare l’indicazione di valore nominale espresso delle azioni. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti, e Modifica dell’Articolo 5 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A al fine di prevedere azioni nominative non rappresentate da certificati azionari, nonché dell’Articolo 11 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. statuto al fine di eliminare la previsione di preventivo deposito o esibizione dei certificati azionari e disciplinare le modalità per l’intervento in assemblea) verranno ridiscussi nella prossima assemblea.

Marco Fassone, intervenuto a margine della riunione, ha dichiarato: «Posticipiamo un pezzo del bond di 54 milioni emesso a Vienna nel maggio 2017, ma la liquidità non c’entra nulla. Al momento è sostenuta da un aumento di capitale. Lo facciamo semplicemente perchè spostando 15 milioni al 30 giugno 2019 siamo aderenti ai parametri di liquidità della federazione».