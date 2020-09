Milan Bakayoko, l’indizio di mercato arriva dai social del Chelsea: nella numerazione ufficiale manca il centrocampista francese

L’indizio di mercato arriva proprio dal Chelsea. Questa mattina i blues, tramite il proprio profilo ufficiale, hanno reso note le numerazioni della prossima stagione: assente di lusso Bakayoko, in trattativa con il Milan.

Al momento il giocatore non è stato inserito nella lista delle numerazioni ufficiali: un piccolo indizio di mercato? Non sarà semplice capirlo, anche perché la distanza tra i due club è ancora elevata. Il tutto si deciderà nelle prossime settimane, i rossoneri non vogliono arrendersi.