Milan Brahim Diaz, il centrocampista del Real con il dna da futsal

Milan Brahim Diaz, il centrocampista con il dna da futsal: i rossoneri si muovono per il talentuoso calciatore spagnolo

Brahim Diaz è sicuramente uno dei migliori giocatori in circolazione in chiave under 21. Nelle ultime ore il Milan si è mosso per capire la fattibilità delle operazioni con il Real Madrid, ma la società madrilena vuole cederlo in prestito.

Un talento tutto sa scoprire, ma con la passione del futsal (clicca qui per leggere la notizia su tiroliberoweb.it): Diaz, come molti suoi coetanei in Spagna, ha iniziato con il calcio a 5 nelle giovanili del Malaga, ereditando la passione dal padre. Un giocatore tecnico e di prospettiva, grazie anche al talento sviluppato nel futsal.