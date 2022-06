Milan, De Ketelaere nuovo 10: rossoneri stregati

Calciomercato Milan: i rossoneri sono rimasti stregati da De Ketelaere e vogliono portarlo a tutti i costi in Italia

De Ketelaere, ormai si è capito, è il calciatore che più di tutti entusiasma il Milan per la trequarti. Le relazioni degli scout per il 2001 belga sono ottime e il Diavolo vuole prenderlo per aprire un ciclo con lui nel ruolo di numero dieci.

Ad oggi non ci sarebbe, come riportato dal Corriere dello Sport, ancora una vera trattativa (solo un sondaggio) ma il club belga ha fatto sapere tramite gli agenti del ragazzo che il prezzo è superiore a 30 milioni. Il Milan avrebbe invece già un accordo di massima col giocatore sulla base di un quinquennale molto più ricco del suo attuale ingaggio. Maldini spera di abbassare le richieste del Bruges ma sa che gran parte del budget estivo potrebbe essere investito proprio su De Ketelaere.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24