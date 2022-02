ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, doppia tegola derby: Ibrahimovic e Rebic verso il forfait. Qualche speranza in più invece per Tomori

Si va verso il doppio forfait in attacco per il Milan verso il derby con l’Inter si sabato.

Lo svedese anche oggi ha lavorato in palestra per il problema al tendine, mentre Rebic ha svolto ancora personalizzato sul campo ed anche lui è in fortissimo dubbio.

Unica buona notizia da Tomori, parzialmente in gruppo. Potrà essere quantomeno convocato.