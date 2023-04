Milan-Napoli, Jankulovski: «Non conta la distanza in campionato»

Le parole di Marek Jankulovski, ex calciatore del Milan, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli

Marek Jankulovski ha parlato a Rai Radio 1 Sport della sfida tra Milan e Napoli.

LE PAROLE – «Stasera non contano i 22 punti di distanza in campionato, oggi c’è la Champions, è un’altra cosa. Non vedo l’ora di vedere questa grande partita. Lo 0-4 un pochino può pesare, ma quella sera è stata già cancellata sia dai giocatori del Napoli che da quelli del Milan. Oggi si parte dallo zero a zero, sarà una gara diversa».