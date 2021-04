Milan, difficoltà in attacco: a Roma ancora senza Ibra?

Nel Milan in vista della gara con la Lazio di lunedì resta in dubbio Zlatan Ibrahimovic, ottimismo invece per un centrocampista

Il Milan fatica a vincere, ma fatica soprattutto a trovare la via della rete senza il faro Zlatan Ibrahimovic in attacco. Con la Lazio lunedì prossimo dovrebbe ancora toccare a Leao che ha deluso nelle ultime uscite.

Difficile anche rivedere Theo Hernandez: sia lui che per Ibra sono alle prese con un problema al polpaccio e potrebbero nuovamente non essere tra i convocati. Dovrebbe rientrare invece Bennacer a centrocampo, molto si capirà dall’allenamento in programma oggi a Milanello. lo riporta La Gazzetta dello Sport.