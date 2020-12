Kjaer si è allenato con il resto del gruppo oggi a Milanello: il centrale danese sarà a disposizione di Pioli contro il Benevento

Simon Kjaer oggi ha svolto l’intero allenamento a Milanello in gruppo: una buona notizia per Stefano Pioli che potrà dunque contare sul centrale danese per la prossima sfida di campionato contro il Benevento il prossimo 3 gennaio.

Ancora da sciogliere invece i dubbi riguardo a Bennacer e Castillejo mentre domani Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà a nuovi test.