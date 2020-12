Milan, è il momento del turnover: contro lo Sparta Praga per rifiatare

Il Milan giovedì contro lo Sparta Praga sarà ampiamente rimaneggiato anche per permettere ai più utilizzati di riposare in vista del Parma

Il Milan giovedì affronterà, da già qualificato, lo Sparta Praga per l’ultima gara del girone di Europa League. I rossoneri si giocheranno il primo posto ma anche l’idea di un’eventuale sconfitta non preoccupa Stefano Pioli che effettuerà un ampio turnover per permettere ai più stanchi di rifiatare in vista della sfida di domenica contro il Parma.

In difesa Duarte tornerà finalmente in campo al posto di Alessio Romagnoli al fianco di Gabbia mentre ai lati si aggireranno Diogo Dalot (titolare quasi fisso in Europa) ed Andrea Conti all’esordio stagionale. Centrocampo rimaneggiato con Krunic, negativo contro il Celtic Glasgow, al fianco di Tonali dal primo minuto, ma è in attacco che Pioli potrebbe presentare le principali sorprese con Lorenzo Colombo, unico centravanti di ruolo presente in rosa all’infuori di Ibrahimovic, davanti a Daniel Maldini nel 4-2-3-1 rifinito sulla trequarti da Brahim Diaz e Castillejo.

In attesa di buone notizie dall’infermeria sul fronte Rafael Leao, Bennacer, Kjaer e Ibrahimovic, il Milan amministra le proprie forze in vista del tour de force di dicembre, il primo vero giro di boa per le ambizioni tricolori dei rossoneri.