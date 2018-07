Milan, finisce l’era cinese. Il club passa ad Elliott

Game over per Yonghong Li, sfuma anche la trattativa finale con Rybolovlev proprietario del Monaco. Il Milan nelle mani del fondo Elliott

Aria di svolta in casa Milan, adesso il fondo Elliott è davvero ad un passo dal Milan. Sfuma anche la pista russa legata all’arrivo del magnate Rybolovlev, proprietario del Monaco. E’ fallito nella notte anche l’ultimo tentativo del cinese Yonghong Li, proprietario del Milan, di trovare un compratore delle quote di maggioranza della società rossonera in modo da poter continuare a farne parte con una quota di minoranza. L’accordo, però, non è stato trovato nemmeno con il magnate russo Dmitrij Rybolovlev. Il proprietario del Monaco nelle ultime ore era un potenziale interessato ma la trattativa è fallita.

Uno schema che ricalco un po’ quanto già accaduto precedentemente con l’imprenditore americano Rocco Commisso. Anche in quell’occasione le trattative tra Commisso e Li per la maggioranza delle quote del club rossonero erano fallite. Nella notte, senza successo, mr Li ha trattato a Londra per provare a firmare un preliminare. Da adesso in poi il fondo Elliott ha le mani sul Milan: dopo la scadenza del termine venerdì scorso per la restituzione dei 32 milioni di euro, adesso Elliott avvierà l’escussione del pegno sulle azioni del Milan che porterà il fondo ad avere il controllo del club rossonero. Finisce l’era cinese del Milan.