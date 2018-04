Milan, domani inizia l’era del settlement agreement: in arrivo le sanzioni?

Il Milan domani andrà a Nyon dalla UEFA per il Fair Play Finanziario. I rossoneri entreranno nel regime del settlement agreement

Il Milan è atteso domani a Nyon dalla commissione UEFA per discutere i termini dell’accordo per il Fair Play Finanziario. I rossoneri, dopo il mancato accordo per il volontary agreement, entreranno nel regime del settlement agreement, quello per intenderci, che coinvolge già Inter e Roma. I rossoneri si presenteranno davanti al Club financial control body, il CFCB, e presenteranno i loro piani. Una delegazione rossonera formata dall’ad Marco Fassone (ci sarà Han Li ma non ci saranno rappresentanti del Fondo Elliott, che ha dato comunque disponibilità a sostenere il club) presenterà i piani rossoneri per il futuro.

Il Milan potrà sfruttare una documentazione del Fondo Elliott in cui il Fondo di Paul Singer si impegna a sostenere il club in caso di mancanze da parte del proprietario Yonghong Li. La UEFA aveva chiesto al club di rifinanziare il debito (era uno dei due paletti posti a dicembre) ma i rossoneri non hanno in mano un nuovo accordo per il rifinanziamento e rimangono incertezze sul proprietario e sulla sua solidità finanziaria, altro aspetto sottolineato dall’UEFA 4 mesi fa. Il Milan potrebbe rischiare una sanzione pesante oltre a delle limitazioni importanti sul mercato e sulle liste UEFA. A maggio il verdetto.