Conferenza stampa Italiano: «Loro favoriti per lo scudetto. Contratto? C’è e certifica il futuro»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

UDINESE – «Archiviamo una partita storta come questa e pensiamo alla partita contro il Mian. Le prestazioni sono sempre state buone e andiamo avanti con fiducia. Faremo di tutto per non farci battere».

BARONE – «Mi ha fatto piacere passare dei giorni con il direttore. Ho parlato con Commiss che ci ha dato coraggio. Tutti abbiamo un sogno».

CONTRATTO – «C’è e esiste con o senza clausola. Ognuno può dire quello che vuole ma io questo certifica presente e futuro».

SCUDETTO – «Hanno due punti di vantaggio sulle altre e ad oggi è quella che ha più possibilità di arrivare fino alla fine. Il Milan di Pioli ha un gioco consolidato e non dipende solo da un calciatore. Un po’ come noi, mi piace far segnare tutti perché è una cosa positiva. Ora siamo concentrati su queste partite».

THEO-LEAO – «Due dei calciatori più esplosivi e rapidi di tutto il campionato. Sarà una zona di campo difficile. Hanno la capacità di far male a chiunque e in questi due giorni qualcosa l’abbiamo preparata. Cercheremo di non fargli sprigionare tutta la loro qualità».