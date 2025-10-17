Milan Fiorentina, Pioli ricorda: «Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli»

Milan Fiorentina, Pioli ricorda: «Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose»

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida sul campo del Milan, in programma domenica sera alle 20:45.

L’allenatore parmense ha posto l’accento soprattutto sulle emozioni legate al ritorno a San Siro, lo stadio che lo ha visto protagonista per cinque stagioni. Un percorso in rossonero fatto di alti e bassi, ma impreziosito dal trionfo più importante: lo Scudetto conquistato nel 2021/2022 nella decisiva sfida contro l’Inter.

PAROLE – «Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c’è un Dio del calcio (ride n.d.r)»,

INFORTUNATI – «Gudmundsson aveva perso un po’ di ritmo e queste due partite gli anno fatto bene. Lui è tornato in una condizione fisica e mentale migliore. Da lui mi aspetto di più. Kean? Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni in campo. Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani. Pongracic sta bene. Sohm invece sta meglio, penso che saranno entrambi convocati. Fagioli sta bene, si è allenato bene. A inizio anno l’ho impiegato regista e devo dire che ci credevo tanto. Le prestazioni erano state positive ma alle prime difficoltà lui si è un po’ scoraggiato e ho preferito cambiargli posizione. Comuzzo? Ha passato un momento in cui la sua condizione psicofisica non era ottimale e ho preferito fare altre scelte. Quando i risultati non arrivano è normale guardare chi non gioca, ma io le scelte le faccio in base a ciò che vedo»

