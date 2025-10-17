 Milan Fiorentina, Pioli ricorda: «Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli»
Connect with us

Hanno Detto

Milan Fiorentina, Pioli ricorda: «Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 minuti ago

on

By

Pioli fiorentina

Milan Fiorentina, Pioli ricorda: «Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose»

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida sul campo del Milan, in programma domenica sera alle 20:45.

L’allenatore parmense ha posto l’accento soprattutto sulle emozioni legate al ritorno a San Siro, lo stadio che lo ha visto protagonista per cinque stagioni. Un percorso in rossonero fatto di alti e bassi, ma impreziosito dal trionfo più importante: lo Scudetto conquistato nel 2021/2022 nella decisiva sfida contro l’Inter.

PAROLE – «Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c’è un Dio del calcio (ride n.d.r)»,

INFORTUNATI «Gudmundsson aveva perso un po’ di ritmo e queste due partite gli anno fatto bene. Lui è tornato in una condizione fisica e mentale migliore. Da lui mi aspetto di più. Kean? Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni in campo. Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani. Pongracic sta bene. Sohm invece sta meglio, penso che saranno entrambi convocati. Fagioli sta bene, si è allenato bene. A inizio anno l’ho impiegato regista e devo dire che ci credevo tanto. Le prestazioni erano state positive ma alle prime difficoltà lui si è un po’ scoraggiato e ho preferito cambiargli posizione. Comuzzo? Ha passato un momento in cui la sua condizione psicofisica non era ottimale e ho preferito fare altre scelte. Quando i risultati non arrivano è normale guardare chi non gioca, ma io le scelte le faccio in base a ciò che vedo»

LEGGI ANCHE – Infortunio Pulisic, arriva l’esito degli esami per l’attaccante statunitense! Allegri perde un altro titolare: i dettagli

Related Topics:

Hanno Detto

Torino Napoli, le parole di Conte alla vigilia: «Chi affronta il Napoli ha la voglia di fare qualcosa di straordinario. Sul modulo dico questo. McTominay…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

23 minuti ago

on

17 Ottobre 2025

By

Conte
Continue Reading

Hanno Detto

Cagliari, Pisacane in conferenza: «Bologna? Non dobbiamo andare dietro al loro ritmo, dobbiamo dettarlo noi! La sosta ha portato buone notizie: ecco quali…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

53 minuti ago

on

17 Ottobre 2025

By

Pisacane Cagliari
Continue Reading