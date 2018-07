Il Milan è del Fondo Elliott che si tiene il club e immette subito 50 milioni. Singer vuole presentarsi in prima persona al Tas

Il Fondo Elliott è ufficialmente proprietario del Milan. Il Fondo di Paul Singer non venderà il club, come si era pensato, ma è pronto a rilanciarlo. Ci saranno delle cessioni illustri ma non solo. Il primo tassello è il ricorso al Tas per la squalifica dalle Coppe europee. Gordon Singer, il figlio di Paul, avrebbe intenzione di presentarsi in prima persona per perorare la causa milanista. L’impegno sul Milan comunque sarà a lungo termine con 50 milioni che verranno immessi immediatamente nelle casse del club.

L’obiettivo americano è infatti quello di risalire nella classifica del bilancio e in quella sportiva. Il fondo coprirà le perdite del club e immetterà altra liquidità necessaria all’esercizio corrente: «Ora che ha assunto il controllo, la visione di Elliott per il Milan è chiara. Creare stabilità finanziaria e di gestione; ottenere successi di lungo termine per AC Milan cominciando dalle fondamenta, assicurandosi che il club sia adeguatamente capitalizzato; e condurre un modello operativo sostenibile che rispetti le regole sul Financial Fair Play» ha scritto nel comunicato. Il cda di domani convocherà l’assemblea azionisti per il nuovo board. Potrebbe cambiare il management con Maldini in prima fila (si parla anche di Gandini, Carnevali e Giuntoli). Resta Gattuso.