Milan Giroud, addio in estate, ma con l’Europa League!

Olivier Giroud lascerà il Milan in estate, ma vuole salutare i tifosi con almeno un trofeo: obiettivo Europa League

Olivier Giroud ha un doppio obiettivo nei prossimi mesi. Il primo strettamente di campo, il secondo riguardante invece il prosieguo della sua carriera. Due intenti che però si mescolano tra di loro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il 9 rossonero vuole salutare il Milan al termine della stagione per proseguire verosimilmente in America la sua carriera. Ma prima intende trascinare il Diavolo alla vittoria dell’Europa League per salutare con i conti a posto.