Giroud, yes Milan: il ritorno e il rinnovo

Olivier Giroud è pronto per il Milan, l’attaccante dovrebbe tornare dopo il Mondiale a fine mese e poi parlare per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese potrebbe essere già disponibile per la partita del 4 gennaio dopo aver disputato il Mondiale in Qatar. Non solo campo perché nell’anno nuovo i rossoneri incontreranno il giocatore e il suo agente per parlare di rinnovo.