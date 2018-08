Milan, grana Fassone: pretende una buonuscita di 10 milioni!

Secondo il Sole 24 Ore, l’ex DG del Milan pretende un ricco conguaglio per l’interruzione del contratto in essere. Elliot rifiuta, le due parti saranno in causa!

Un fulmine a ciel sereno a casa Milanello. Dopo l’entusiasmo a mille per lo scambio che porterà in rossonero il duo Higuain–Caldara, arriva un’improvvisa brutta batosta: L’ex dirigente del Milan Fassone vuole una buonuscita per il suo allontanamento a favore di Leonardo, l’eroe della platea dopo la trattativa seconda solo all’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo.

Marco Fassone, si avvale del fatto che al Milan aveva un doppio ruolo: era sia l’amministratore delegato (200 mila euro l’anno in busta paga) che il direttore generale (900 mila euro l’anno). Inoltre, il contratto in essere avrebbe avuto la naturale estinzione nel 2021. Invece, Elliott da parte sua reclama il fatto che l’accordo sia stato raggiunto con la proprietà cinese precedente. Di conseguenza, è disposto ad offrire solamente 2.5 milioni di conguaglio. Verosimilmente, sarà impossibile raggiungere un accordo tra le due parti. Quindi, sarà causa.