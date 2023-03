Milan, Ibrahimovic dal 1 contro la Salernitana?

Il Milan giocherà lunedì contro la Salernitana la sua partita di Serie A, in attacco si candida anche Ibrahimovic per giocare dal 1′

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo svedese freme per tornare in campo dall’inizio e contro i campani potrebbe essere l’occasione giusta anche per far rifiatare Giroud. Lo scrive Tuttosport.