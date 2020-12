Milan, Ibrahimovic out contro Celtic e Sampdoria: la data del rientro

Ibrahimovic non sarà sicuramente in campo contro Celtic e Sampdoria: ecco quando lo svedese farà il proprio ritorno in campo

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport da Milanello, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che sta continuando ad allenarsi in vista di un recupero però non ancora immediato:

«Il recupero di Ibra sta procedendo bene. Non ci sarà giovedì contro il Celtic e contro la Sampdoria in campionato ma sta puntando fortemente a tornare in campo contro lo Sparta Praga sempre in Europa League ma solo se il Milan sarà ancora in ballo per la qualificazione, altrimenti non verrebbe rischiato».