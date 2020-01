Milan, ecco il saluto dei tifosi per Zlatan Ibrahimovic dopo la conferenza stampa di presentazione. Quanto affetto da parte dei rossoneri

Non accenna a fermarsi l’entusiasmo dei tifosi del Milan per Zlatan Ibrahimovic. Nella mattinata odierna lo svedese si è presentato alla stampa in una lunga conferenza stampa, poi ha salutato i supporter.

Venuto fuori da casa Milan con una sciarpa al collo, il giocatore si è concesso al pubblico rossonero che ha intonato cori in suo favore.