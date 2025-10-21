Infortuni Milan, Allegri spera nel recupero di due giocatori contro il Pisa: chi sono e le loro condizioni. Riflessioni in corso anche su un altro calciatore

Infortuni Milan, Allegri spera nei recuperi: Nkunku e Loftus-Cheek verso il rientro. Da capire le decisioni del tecnico con Gimenez.

Venerdì sera il Milan tornerà protagonista a San Siro per affrontare il Pisa di Alberto Gilardino, in una sfida che potrebbe consolidare il primato in classifica dei rossoneri. Dopo la brillante vittoria contro la Fiorentina, firmata dalla doppietta di Rafael Leão, Massimiliano Allegri punta a dare continuità al momento positivo, ma deve fare i conti con il tema più spinoso delle ultime settimane: gli infortuni Milan.

L’infermeria rossonera continua infatti a essere piuttosto affollata, con diversi giocatori chiave ai box o non ancora al meglio. Lo staff tecnico, in questi giorni di preparazione, sta lavorando intensamente per recuperare qualche pedina importante. In particolare, l’attenzione è rivolta a Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, due elementi fondamentali per l’equilibrio tattico e la qualità offensiva del Milan.

Nkunku è alle prese con un fastidioso problema all’alluce che lo ha limitato negli allenamenti: il dolore gli ha persino impedito di calzare gli scarpini, ma le ultime valutazioni mediche escludono complicazioni gravi. L’obiettivo è permettergli di tornare in gruppo già a metà settimana per essere convocabile almeno per la panchina. Diverso il caso di Loftus-Cheek, fermato da un affaticamento muscolare alla vigilia dell’ultima gara: gli esami hanno escluso lesioni e il centrocampista inglese dovrebbe tornare a disposizione a breve, forse già contro il Pisa.

Nel frattempo, restano da valutare le condizioni di Pervis Estupiñán, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale. I prossimi controlli chiariranno se potrà almeno accomodarsi tra i convocati. Le sue condizioni si aggiungono alle assenze di lunga durata di Rabiot e Pulisic, che continuano a pesare sulle rotazioni di Allegri, costretto a gestire un organico ridotto soprattutto nella zona mediana del campo.

Contro il Pisa, il tecnico rossonero dovrebbe rilanciare Santiago Gimenez dal primo minuto al centro dell’attacco, con Leão pronto a ispirare ancora una volta la manovra offensiva. Tuttavia, la gestione degli infortuni Milan resta una priorità assoluta: Allegri sa che solo con il recupero dei suoi uomini migliori potrà mantenere ritmo e competitività in tutte le competizioni.

Il Milan, insomma, cerca continuità sul campo e sollievo in infermeria: due elementi indispensabili per restare al vertice. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano