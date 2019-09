Milan Inter, Giampaolo rivendica la prestazione dei suoi: «Derby in equilibrio, poi il gol di Brozovic ha cambiato tutto»

Non è del tutto vuoto il bicchiere di Giampaolo dopo il derby perso dal suo Milan per 2-0 contro i “cugini” dell’Inter. Il risultato è stato negativo, ma a livello di prestazione per il tecnico rossonero non è tutto da buttare.

Così la sua analisi in conferenza stampa dopo la stracittadina. «E’ stato un derby tutto sommato in equilibrio, poi il gol di Brozovic ha cambiato la gara».