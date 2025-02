Milan Inter, le dichiarazioni di Inzaghi nel post partita

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan. Le dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky nel post partita della sfida pareggiata contro il Milan.

RIMPIANTO PER NON AVER VINTO? – «I ragazzi son stati magnifici, sono andati oltre. Ho parlato con loro e gli ho fatto i complimenti. Purtroppo non sono andati oltre gli episodi. Abbiamo avuto tre gol annullati, tre pali e un rigore clamoroso non dato su Thuram che avrebbero abbattuto chiunque. No, non c’è bisogno che lo rivedo che è anche peggio. I ragazzi sono stati magnifici, siamo riusciti a pareggiarla. Bisogna fare anche i complimenti al Milan che non ha mai mollato, con loro è difficilissimo. Eravamo alla 17esima partita in neanche due mesi. Chiaramente c’è rammarico perché vogliamo sempre vincere. Non ci siamo fatti abbattere dagli episodi e siamo andati avanti».

PARTITA CHE ANDAVA VINTA NEL PRIMO TEMPO? – «Sono d’accordo. Per le ripartenze loro lo sappiamo, è una squadra di gamba che ci ha lasciato il 65% di possesso. Eravamo coscienti che probabilmente 2-3 ripartenze le avremo prese, chiaramente su quella del gol dovevamo fare meglio: siamo scappati forte ma loro i questa qualità sono bravissimi. Nel primo tempo, avendo la gestione della palla, potevamo fare meglio l’attacco in profondità con più calma. Abbiamo preso gol ad un minuto dalla fine del primo tempo, che avrebbe tolto forze ed energie a tantissimi».

SULLA ROSA – «L’avevo ripetuto, in questi ultimi tempi avevamo avuto qualche defezione di troppo che adesso i giocatori stanno rientrando. Giocheremo sempre anche a febbraio, dovremo essere bravi. Oggi chi è subentrato ci ha dato forza, saranno giocatori importanti nelle prossime partite».