Milan-Inter insieme in zona Champions: non accadeva da 8 anni!

Il duo Milan-Inter torna a sognare l’Europa che conta, insieme. Non accadeva dal 2010/2011: le ultimissime

Milan–Inter a braccetto in Champions League. Con la vittoria dei rossoneri di Rino Gattuso sul Genoa, il Milan ha fatto un grande balzo in avanti, salendo al quarto posto della classifica. I rossoneri hanno recuperato il match non giocato ad agosto per la prima giornata di campionato a causa del crollo del ponte Morandi a Genova, e hanno vinto per 2-1 contro il Genoa, in extremis, grazie a una prodezza di Alessio Romagnoli, che ha prima involontariamente deviato il pallone calciato da Kouamé nella propria porta, e dopo ha risolto la gara con un pallonetto beffardo per Radu e per il Genoa.

L’Inter si trova al secondo posto insieme al Napoli, il Milan è riuscito ad agganciare il quarto posto, scavalcando la Lazio, battuta proprio dall’Inter lunedì sera. È la prima volta dal 2010/11 che la squadra rossonera si trova insieme all’Inter nelle prime quattro posizioni della classifica dopo la decima giornata. Un risultato importante per le due milanesi: quella fu anche l’ultima stagione in cui i rossoneri e i nerazzurri si qualificarono insieme per la massima competizione europea. Sta tornando il calcio milanese? E’ ancora presto per dirlo ma intanto Milan e Inter hanno lanciato un chiaro segnale al campionato.