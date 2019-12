Milan, Pioli: «L’arrivo di Ibra ci dà motivo di essere positivi»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, traccia un bilancio dei primi mesi in rossonero, guardando all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha concesso un’intervista in esclusiva a Sky Sport. Ecco le sue parole sui primi mesi in rossonero.

«Abbiamo lasciato per strada qualche punto, il calendario non ci ha favorito, ma la crescita della squadra è quella giusta. Abbiamo finito il 2019 nel peggior modo possibile. L’arrivo di Ibrahimovic ci dà un motivo in più per essere positivi, è un leader, un guerriero, il suo apporto sarà fondamentale. Mi ha detto ‘Mister stai tranquillo che sto bene’».